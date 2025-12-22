Point rencontre avec les gardes-moniteurs du Parc national des Pyrénées, Plateau de la Prade (itinéraire raquettes n°2) Gavarnie-Gèdre

Point rencontre avec les gardes-moniteurs du Parc national des Pyrénées

Plateau de la Prade (itinéraire raquettes n°2) GAVARNIE Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 14:00:00

fin : 2026-03-05 16:00:00

Date(s) :

2026-02-19

Tous les jeudis, rencontrez les gardes-moniteurs du Parc national des Pyrénées pour échanger avec eux et observer la faune locale.

.

Plateau de la Prade (itinéraire raquettes n°2) GAVARNIE Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 48 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every Thursday, meet the Pyrenees National Park rangers and observe the local fauna.

L’événement Point rencontre avec les gardes-moniteurs du Parc national des Pyrénées Gavarnie-Gèdre a été mis à jour le 2025-12-22 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65