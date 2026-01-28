Point Rencontre (Observation sur le terrain)

Panneau du Parc National à proximité du refuge du Clot CAUTERETS Cauterets Hautes-Pyrénées

Début : 2026-03-03 14:00:00

fin : 2026-03-03 16:00:00

2026-03-03

Les gardes-moniteurs du Parc national des Pyrénées partageront avec vous leurs savoirs et connaissances. L’occasion pour vous de découvrir leur métier et d’aiguiser votre curiosité quant aux patrimoines naturels, culturels et paysagers de la vallée.

Le rendez-vous du point rencontre se situe à proximité du refuge du Clot , il sera matérialisé par un panneau du Parc national.

Annulation en cas d’intempéries.

Renseignements au 05 62 92 52 56

Gratuit, sans réservation. .

CAUTERETS Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 52 56

English :

Park rangers from the Pyrenees National Park will share their knowledge with you. This is your chance to find out more about their work, and to whet your curiosity about the valley?s natural, cultural and landscape heritage.

