Pointe-Noire Capitale du Bois ZAC LES PLAINES, 97116 POINTE-NOIRE Pointe-Noire

Pointe-Noire Capitale du Bois 19 – 21 septembre ZAC LES PLAINES, 97116 POINTE-NOIRE Guadeloupe

Début : 2025-09-19T15:00:00 – 2025-09-20T00:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-22T00:00:00

En partenariat avec la CIB, l’association Savoir Tropical de Pointe-Noire vous invite à découvrir un héritage vivant : la Valorisation du Patrimoine et des Métiers du Bois.

Pendant trois jours, plongez au cœur de l’architecture, du savoir-faire et des métiers du bois à Pointe-Noire et en Guadeloupe.

Exploration du patrimoine architectural de Pointe-Noire avec des visites guidées, des projections d’archives et une conférence d’historien sur le lien entre le bois et l’histoire de la ville.

Célébration des artisans du bois. Assistez à des démonstrations de sculpture, tournage et marqueterie, et échangez avec des maîtres artisans. L’Association des Métiers du Bois de Pointe-Noire présentera son engagement pour la préservation de ce savoir-faire.

Animations immersives et marché artisanal. Participez à des ateliers de sculpture sur bois et découvrez des objets locaux uniques sur le marché artisanal pour soutenir les talents de la région.

Venez découvrir de nouvelles perspectives sur le bois et l’architecture qui ont façonné notre culture.

Le samedi une marche aux flambeaux

ZAC LES PLAINES, 97116 POINTE-NOIRE 97116 POINTE-NOIRE Pointe-Noire 97116 Guadeloupe Guadeloupe +590 690959537

L’association Savoir Tropical de Pointe-Noire, en partenariat avec la CIB, est fière de vous présenter un événement unique : Valorisation du Patrimoine et des Métiers du Bois à Pointe-Noire et en Guadeloupe.

