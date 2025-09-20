Points commentés sur l’architecture Cité de Sorèze Sorèze

Points commentés sur l’architecture Samedi 20 septembre, 10h00 Cité de Sorèze Tarn

Gratuit.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Afin de mieux découvrir la Cité de Sorèze, des points commentés en lien avec l’architecture rythmeront ponctuellement votre visite de l’Abbaye-école et du musée Dom Robert et de la tapisserie du XXe siècle.

Cité de Sorèze Rue Saint Martin, 81540 Sorèze, France Sorèze 81540 Tarn Occitanie 0563508638 https://www.cite-de-soreze.com Abbaye bénédictine du IXe au XVIIIe siècle, réformée par les Mauristes en 1642. Un collège est ouvert en 1682. En 1776, il est transformé en école royale militaire et le reste jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. En 1854, l’école est reprise par Lacordaire et les Dominicains. L’ensemble des bâtiments s’organisent autour de cours intérieures, développés à partir des bâtiments abbatiaux existants au XVIIe siècle, modifiés aux XVIIIe et XIXe siècles. L’abbaye du XVIIe siècle comprenait l’église bordant au nord le cloître, entouré de bâtiments qui se séparent d’une cour située à l’ouest. Un corps de bâtiment, perpendiculaire à ce premier ensemble, doté d’une tour à chaque extrémité, abritait le séminaire. Au XVIIIe siècle, la cour devint cour d’honneur ; le logement de l’abbé fut construit autour d’un patio à l’angle nord-ouest de l’église et le séminaire devint une des ailes de la cour des Collets Rouges. Le XIXe siècle rajouta des dépendances au nord et au sud-ouest avec notamment la chapelle Lacordaire et raccorda la façade Est de la cour avec les deux ailes perpendiculaires. L’édifice a conservé un décor intérieur de gypseries. Parking gratuit municipal.

