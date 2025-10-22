Point(s) de vue Rue de Wallers Baives Baives

Rue de Wallers Baives Devant le chateau d’eau Baives Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 14:00:00

fin : 2025-10-22 16:00:00

Date(s) :

2025-10-22

Sur les hauteurs de Baives, points de vue et prises de vue s’échangent sur les paysages de la fagne lors d’un rendez-vous nature dédié à l’observation et accompagné par un photographe qui apporte son expertise technique. Rdv en lien avec l’exposition temporaire 2025 de l’écomusée de l’avesnois visages de l’Avesnois-Thiérache

Rue de Wallers Baives Devant le chateau d’eau Baives 59132 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

On the heights of Baives, viewpoints and shots are exchanged on the landscapes of the fagne during a nature rendezvous dedicated to observation and accompanied by a photographer who contributes his technical expertise. Event in conjunction with the Avesnois Ecomuseum?s temporary exhibition 2025 « Visages de l?Avesnois-Thiérache »

German :

Auf den Anhöhen von Baives tauschen sich Aussichtspunkte und Aufnahmen über die Landschaften des Venns bei einem Naturtreffen aus, das der Beobachtung gewidmet ist und von einem Fotografen begleitet wird, der sein technisches Fachwissen einbringt. Termin in Verbindung mit der Sonderausstellung 2025 des Ecomusée de l’Avesnois « Visages de l’Avesnois-Thiérache » (Gesichter des Avesnois-Thiérache)

Italiano :

Sulle alture di Baives, si scambiano punti di vista e scatti sui paesaggi delle fagne durante un incontro naturalistico dedicato all’osservazione e accompagnato da un fotografo che porta la sua esperienza tecnica. Questo evento è collegato alla mostra temporanea 2025 « Volti dell’Avesnois-Thiérache » presso l’Ecomuseo dell’Avesnois

Espanol :

En las alturas de Baives, se intercambian puntos de vista y tomas sobre los paisajes de la fagne durante un encuentro de naturaleza dedicado a la observación y acompañado por un fotógrafo que aporta sus conocimientos técnicos. Este evento está vinculado a la exposición temporal 2025 « Rostros del Avesnois-Thiérache » en el Ecomuseo del Avesnois

