Point(s) de vue | La poésie s’affiche Rue du Couvent Cléguérec

Point(s) de vue | La poésie s’affiche

Rue du Couvent Centre culturel Perenn Cléguérec Morbihan

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-28

2026-03-21

Exposition d’affiches

Ces affiches invitent à poser un autre regard sur le monde, à explorer la diversité des perceptions, des émotions et des imaginaires. Poèmes d’auteurs contemporains, textes d’enfants, propositions d’ateliers d’écriture chaque affiche est une porte ouverte vers la sensibilité, l’écoute et le rêve. .

Rue du Couvent Centre culturel Perenn Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 38 15 99

