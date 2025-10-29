Points de vue sur le château de Dinan Les Minutes Bleues Rue du Château Dinan

Rue du Château Château de Dinan Dinan Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-29 08:00:00

fin : 2025-10-29 09:30:00

2025-10-29

Entre illusions d’optique, exploration de lieux cachés, panoramas exceptionnels et découverte du château à travers les yeux de ceux qui l’ont traversé, préparez-vous à vivre une expérience sensorielle et immersive à tout point de vue.

A partir de 10 ans

Réservation obligatoire

Ce rendez-vous est proposé dans le cadre du festival Les Minutes Bleues.

Du dimanche 26 octobre au samedi 1er novembre 2025, la 4ème édition du festival Les Minutes Bleues vous invite à vivre des expériences insolites et inédites, dans plusieurs hauts lieux du patrimoine naturel et culturel des Côtes d’Armor, baignés dans la lumière bleue de l’aube ou du crépuscule. Un événement pour les curieux de tous âges ! .

Rue du Château Château de Dinan Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 45 20

