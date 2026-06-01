Points de vue sur les jardins de Trianon – Ateliers sur le jardin anglais du Petit Trianon, Grand Trianon, Versailles

Points de vue sur les jardins de Trianon – Ateliers sur le jardin anglais du Petit Trianon 6 et 7 juin Grand Trianon Yvelines

Accès sur présentation d’un billet Passeport (35€/32€) ou d’un billet Domaine de Trianon (15€/12€).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Pour la 23e édition des Rendez-vous aux Jardins, du 6 au 7 juin, le château de Versailles propose une programmation qui mettra à l’honneur les jardins du Domaine de Trianon et plus particulièrement le jardin anglais du Petit Trianon. Sous le thème de la « Vue », les visiteurs sont invités à vivre des expériences uniques où les jardins deviennent des toiles vivantes, et où chaque regard se transforme en émotion.

Deux ateliers en accès libre inspirés des jardins anglais sont également proposés aux visiteurs avec la création de leur propre jardin paysager miniature en utilisant des éléments caractéristiques : fabriques, rochers, points d’eau et végétaux, et la découverte de l’art de l’aquarelle en s’inspirant des gravures de paysages du Petit Trianon. Une façon ludique de comprendre les principes de composition de ces jardins emblématiques mais aussi une occasion unique de capturer la poésie des jardins à travers la peinture.

Informations pratiques

Accès au Domaine de Trianon, sur présentation d’un billet Passeport ou d’un billet Domaine de Trianon, de 12h à 18h30 (dernier accès 17h45).

Programme des Rendez-vous aux Jardins en accès libre, sans réservation, de 14h à 17h30.

Accès libre et sans réservation au Jardin du Parfumeur de 12h à 18h30 (dernier accès 17h45).

Grand Trianon Porte Saint-Antoine 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 30 83 78 00 http://www.chateauversailles.fr https://twitter.com/CVersailles/;https://www.facebook.com/chateauversailles;https://www.instagram.com/chateauversailles/;https://plus.google.com/+chateauversailles/posts;https://www.youtube.com/user/chateauversailles [{« type »: « link », « value »: « https://ticket.chateauversailles.fr/fr?step=tickets&date=2026-06-06 »}] Le Grand Trianon a été élevé par Jules Hardouin-Mansart en 1687. « Petit palais de marbre rose et de porphyre avec des jardins délicieux », selon la description de l’architecte, il constitue sans doute l’ensemble de bâtiments le plus raffiné de tout le domaine de Versailles.

Pour la 23e édition des Rendez-vous aux Jardins, du 6 au 7 juin, le château de Versailles propose une programmation qui mettra à l’honneur les jardins du Domaine de Trianon et plus particulièrement «…

© Château de Versailles / Thomas Garnier