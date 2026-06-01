Points de vue sur les jardins de Trianon – Performance Conservatoire de Versailles Grand Parc, Grand Trianon, Versailles

Points de vue sur les jardins de Trianon – Performance Conservatoire de Versailles Grand Parc 6 et 7 juin Grand Trianon Yvelines

Accès sur présentation d’un billet Passeport (35€/32€) ou d’un billet Domaine de Trianon (15€/12€).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Pour la 23e édition des Rendez-vous aux Jardins, du 6 au 7 juin, le château de Versailles propose une programmation qui mettra à l’honneur les jardins du Domaine de Trianon et plus particulièrement le jardin anglais du Petit Trianon. Sous le thème de la « Vue », les visiteurs sont invités à vivre des expériences uniques où les jardins deviennent des toiles vivantes, et où chaque regard se transforme en émotion.

Des jeunes étudiants du Conservatoire à rayonnement régional de Versailles offrent une création chorégraphique exclusive, mettant en scène le dialogue entre le corps et l’architecture. Cette performance, spécialement conçue pour le site, propose un point de vue renouvelé sur le parterre du Grand Trianon, invitant le public à percevoir ce chef-d’œuvre de symétrie sous un angle poétique et contemporain.

Informations pratiques

Accès au Domaine de Trianon, sur présentation d’un billet Passeport ou d’un billet Domaine de Trianon, de 12h à 18h30 (dernier accès 17h45).

Programme des Rendez-vous aux Jardins en accès libre, sans réservation, de 14h à 17h30.

Accès libre et sans réservation au Jardin du Parfumeur de 12h à 18h30 (dernier accès 17h45).

Grand Trianon Porte Saint-Antoine 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 30 83 78 00 http://www.chateauversailles.fr https://twitter.com/CVersailles/;https://www.facebook.com/chateauversailles;https://www.instagram.com/chateauversailles/;https://plus.google.com/+chateauversailles/posts;https://www.youtube.com/user/chateauversailles [{« type »: « link », « value »: « https://ticket.chateauversailles.fr/fr?step=tickets&date=2026-06-06 »}] Le Grand Trianon a été élevé par Jules Hardouin-Mansart en 1687. « Petit palais de marbre rose et de porphyre avec des jardins délicieux », selon la description de l’architecte, il constitue sans doute l’ensemble de bâtiments le plus raffiné de tout le domaine de Versailles.

Pour la 23e édition des Rendez-vous aux Jardins, du 6 au 7 juin, le château de Versailles propose une programmation qui mettra à l’honneur les jardins du Domaine de Trianon et plus particulièrement «…

© Château de Versailles / Thomas Garnier