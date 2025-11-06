Points Philo la Philosophie de l’amitié chez Montaigne Les Imprimeries* Moulins

Points Philo la Philosophie de l’amitié chez Montaigne Les Imprimeries* Moulins jeudi 6 novembre 2025.

Tarif : 50 – 50 – EUR

Pour les 2 séances

Début : 2025-11-06 19:00:00

fin : 2025-11-06 21:00:00

2025-11-06 2025-11-07

Montaigne dans « Les Essais » cherche à se définir et donne à l’amitié un rôle essentiel.

Les Imprimeries* 1 rue Voltaire Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes devailly.christine@gmail.com

English :

In « Les Essais », Montaigne seeks to define himself, and gives friendship an essential role.

German :

Montaigne versucht in « Les Essais « , sich selbst zu definieren und gibt der Freundschaft eine wesentliche Rolle.

Italiano :

Ne « Les Essais », Montaigne cerca di definire se stesso e attribuisce all’amicizia un ruolo essenziale.

Espanol :

En « Les Essais », Montaigne busca definirse a sí mismo y concede a la amistad un papel esencial.

