Points Philo la Philosophie de l’amitié chez Montaigne Les Imprimeries* Moulins

Points Philo la Philosophie de l’amitié chez Montaigne
Tarif : 50 – 50 – EUR
Pour les 2 séances
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-06 19:00:00
fin : 2025-11-06 21:00:00
Date(s) :
2025-11-06 2025-11-07
Montaigne dans « Les Essais » cherche à se définir et donne à l’amitié un rôle essentiel.
Les Imprimeries* 1 rue Voltaire Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes devailly.christine@gmail.com
English :
In « Les Essais », Montaigne seeks to define himself, and gives friendship an essential role.
German :
Montaigne versucht in « Les Essais « , sich selbst zu definieren und gibt der Freundschaft eine wesentliche Rolle.
Italiano :
Ne « Les Essais », Montaigne cerca di definire se stesso e attribuisce all’amicizia un ruolo essenziale.
Espanol :
En « Les Essais », Montaigne busca definirse a sí mismo y concede a la amistad un papel esencial.
