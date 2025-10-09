Points Philo la Philosophie de l’éternel retour de F. Nietzsche Les Imprimeries* Moulins
Points Philo la Philosophie de l’éternel retour de F. Nietzsche Les Imprimeries* Moulins jeudi 9 octobre 2025.
Points Philo la Philosophie de l’éternel retour de F. Nietzsche
Les Imprimeries* 1 rue Voltaire Moulins Allier
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Pour les 2 séances
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-09 19:00:00
fin : 2025-10-09 21:00:00
Date(s) :
2025-10-09 2025-10-10
Nietzsche nous invite à dire oui à la vie comme si tout devait revenir dans un éternel retour .
Les Imprimeries* 1 rue Voltaire Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes devailly.christine@gmail.com
English :
Nietzsche invites us to say yes to life as if everything had to come back in an eternal return.
German :
Nietzsche fordert uns auf, Ja zum Leben zu sagen, als ob alles in einer ewigen Wiederkehr zurückkehren müsste.
Italiano :
Nietzsche ci invita a dire sì alla vita come se tutto dovesse tornare in un eterno ritorno.
Espanol :
Nietzsche nos invita a decir sí a la vida como si todo tuviera que volver en un eterno retorno.
