Points Philo la Philosophie de l'éternel retour de F. Nietzsche Les Imprimeries* Moulins jeudi 9 octobre 2025.

Les Imprimeries* 1 rue Voltaire Moulins Allier

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Pour les 2 séances

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09 19:00:00

fin : 2025-10-09 21:00:00

Date(s) :

2025-10-09 2025-10-10

Nietzsche nous invite à dire oui à la vie comme si tout devait revenir dans un éternel retour .

Les Imprimeries* 1 rue Voltaire Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes devailly.christine@gmail.com

English :

Nietzsche invites us to say yes to life as if everything had to come back in an eternal return.

German :

Nietzsche fordert uns auf, Ja zum Leben zu sagen, als ob alles in einer ewigen Wiederkehr zurückkehren müsste.

Italiano :

Nietzsche ci invita a dire sì alla vita come se tutto dovesse tornare in un eterno ritorno.

Espanol :

Nietzsche nos invita a decir sí a la vida como si todo tuviera que volver en un eterno retorno.

