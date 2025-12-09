Points Philo la Philosophie de l’existentialisme de Sartre Les Imprimeries* Moulins

Points Philo la Philosophie de l’existentialisme de Sartre

Les Imprimeries* 1 rue Voltaire Moulins Allier

La philosophie de l’existence ne consiste pas seulement en un projet personnel de liberté mais vise aussi l’ensemble de l’humanité.

English :

The philosophy of existence is not just a personal project for freedom, but also for humanity as a whole.

German :

Die Existenzphilosophie besteht nicht nur aus einem persönlichen Freiheitsentwurf, sondern zielt auch auf die gesamte Menschheit ab.

Italiano :

La filosofia dell’esistenza non è solo un progetto personale di libertà, ma anche per l’intera umanità.

Espanol :

La filosofía de la existencia no es sólo un proyecto personal de libertad, sino de toda la humanidad.

