Points Philo la Philosophie de l’oisiveté de Walter Benjamin Les Imprimeries* Moulins
Points Philo la Philosophie de l’oisiveté de Walter Benjamin Les Imprimeries* Moulins jeudi 20 novembre 2025.
Points Philo la Philosophie de l’oisiveté de Walter Benjamin
Les Imprimeries* 1 rue Voltaire Moulins Allier
Tarif : 50 – 50 – EUR
Pour les 2 séances
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20 19:00:00
fin : 2025-11-20 21:00:00
Date(s) :
2025-11-20 2025-11-21
Faire ou ne rien faire ? Telle est la question que se pose le philosophe allemand Walter Benjamin
.
Les Imprimeries* 1 rue Voltaire Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes devailly.christine@gmail.com
English :
To do or to do nothing? This is the question posed by the German philosopher Walter Benjamin
German :
Tun oder nichts tun? Das ist die Frage, die sich der deutsche Philosoph Walter Benjamin stellt
Italiano :
Fare o non fare nulla? È questa la domanda che si pone il filosofo tedesco Walter Benjamin
Espanol :
¿Hacer o no hacer nada? Esta es la pregunta que plantea el filósofo alemán Walter Benjamin
L’événement Points Philo la Philosophie de l’oisiveté de Walter Benjamin Moulins a été mis à jour le 2025-09-22 par Office du tourisme de Moulins & sa région