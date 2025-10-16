Points Philo La philosophie du 1° grand philosophe Socrate Les Imprimeries* Moulins
Les Imprimeries* 1 rue Voltaire Moulins Allier
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Pour les 2 séances
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-10-16 19:00:00
fin : 2025-10-17 21:00:00
Date(s) :
2025-10-16
Découvrir la personnalité complexe de Socrate qui invente la philosophie
.
Les Imprimeries* 1 rue Voltaire Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes devailly.christine@gmail.com
English :
Discover the complex personality of Socrates who invented philosophy
German :
Entdecken Sie die komplexe Persönlichkeit von Sokrates, der die Philosophie erfand
Italiano :
Scoprite la complessa personalità di Socrate che ha inventato la filosofia
Espanol :
Descubra la compleja personalidad de Sócrates, inventor de la filosofía
