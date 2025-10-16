Points Philo La philosophie du 1° grand philosophe Socrate Les Imprimeries* Moulins

Points Philo La philosophie du 1° grand philosophe Socrate Les Imprimeries* Moulins jeudi 16 octobre 2025.

Points Philo La philosophie du 1° grand philosophe Socrate

Les Imprimeries* 1 rue Voltaire Moulins Allier

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Pour les 2 séances

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-10-16 19:00:00
fin : 2025-10-17 21:00:00

Date(s) :
2025-10-16

Découvrir la personnalité complexe de Socrate qui invente la philosophie
  .

Les Imprimeries* 1 rue Voltaire Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   devailly.christine@gmail.com

English :

Discover the complex personality of Socrates who invented philosophy

German :

Entdecken Sie die komplexe Persönlichkeit von Sokrates, der die Philosophie erfand

Italiano :

Scoprite la complessa personalità di Socrate che ha inventato la filosofia

Espanol :

Descubra la compleja personalidad de Sócrates, inventor de la filosofía

L’événement Points Philo La philosophie du 1° grand philosophe Socrate Moulins a été mis à jour le 2025-09-22 par Office du tourisme de Moulins & sa région