Points Philo la Philosophie du bonheur d’Epicure Les Imprimeries* Moulins

Points Philo la Philosophie du bonheur d’Epicure

Les Imprimeries* 1 rue Voltaire Moulins Allier

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Pour les 2 séances

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02 19:00:00

fin : 2025-10-03 21:00:00

Date(s) :

2025-10-02 2025-10-03

Présentation de la philosophie d’Epicure suivie de la Lettre à Ménécée sur le bonheur

Les Imprimeries* 1 rue Voltaire Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes devailly.christine@gmail.com

English :

Introduction to Epicurus’ philosophy, followed by Letter to Meneca on happiness

German :

Darstellung der Philosophie Epikurs, gefolgt von dem Brief an Menenekeus über das Glück

Italiano :

Introduzione alla filosofia di Epicuro seguita dalla Lettera a Meneca sulla felicità

Espanol :

Introducción a la filosofía de Epicuro seguida de la Carta a Meneca sobre la felicidad

