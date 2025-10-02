Points Philo la Philosophie du bonheur d’Epicure Les Imprimeries* Moulins
Points Philo la Philosophie du bonheur d’Epicure
Les Imprimeries* 1 rue Voltaire Moulins Allier
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Pour les 2 séances
Début : 2025-10-02 19:00:00
fin : 2025-10-03 21:00:00
2025-10-02 2025-10-03
Présentation de la philosophie d’Epicure suivie de la Lettre à Ménécée sur le bonheur
Les Imprimeries* 1 rue Voltaire Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes devailly.christine@gmail.com
English :
Introduction to Epicurus’ philosophy, followed by Letter to Meneca on happiness
German :
Darstellung der Philosophie Epikurs, gefolgt von dem Brief an Menenekeus über das Glück
Italiano :
Introduzione alla filosofia di Epicuro seguita dalla Lettera a Meneca sulla felicità
Espanol :
Introducción a la filosofía de Epicuro seguida de la Carta a Meneca sobre la felicidad
