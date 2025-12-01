Points Philo la Philosophie du bonheur du Stoïcien Sénèque Les Imprimeries* Moulins
Points Philo la Philosophie du bonheur du Stoïcien Sénèque
Les Imprimeries* 1 rue Voltaire Moulins Allier
Tarif : 50 – 50 – EUR
Pour les 2 séances
Début : 2025-12-16 19:00:00
fin : 2025-12-17 21:00:00
2025-12-16 2025-12-17
Dans La vie Heureuse Sénèque nous livre les grands principes stoïciens du bonheur
Les Imprimeries* 1 rue Voltaire Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes devailly.christine@gmail.com
English :
In The Happy Life, Seneca gives us the main Stoic principles of happiness
German :
In Das glückliche Leben vermittelt uns Seneca die großen stoischen Prinzipien des Glücks
Italiano :
Ne La vita felice, Seneca ci fornisce i principali principi stoici della felicità
Espanol :
En La vida feliz, Séneca nos ofrece los principales principios estoicos de la felicidad
