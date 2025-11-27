Points Philo la Philosophie du présent de Sénèque Les Imprimeries* Moulins

Points Philo la Philosophie du présent de Sénèque

Les Imprimeries* 1 rue Voltaire Moulins Allier

Tarif : 50 – 50 – EUR

Pour les 2 séances

Début : 2025-11-27 19:00:00

fin : 2025-11-28 21:00:00

2025-11-27 2025-11-28

Vivre au présent ici et maintenant c’est se donner les moyens d’être heureux

Les Imprimeries* 1 rue Voltaire Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes devailly.christine@gmail.com

English :

Living in the here and now means giving yourself the means to be happy

German :

Im Hier und Jetzt in der Gegenwart zu leben bedeutet, sich die Mittel zu geben, um glücklich zu sein

Italiano :

Vivere nel qui e ora significa darsi i mezzi per essere felici

Espanol :

Vivir el aquí y el ahora significa darse los medios para ser feliz

