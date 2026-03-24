Points rencontre au Refuge de l’Arche Refuge de l’Arche Château-Gontier-sur-Mayenne

Points rencontre au Refuge de l’Arche

Refuge de l’Arche 13 Rue Félix Marchand Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-14

Le Refuge de l’Arche vous propose des points rencontre durant les vacances de printemps !

Pendant les vacances scolaires d’avril, notre animatrice proposer des animations, comprises dans le billet d’entrée. Elles vous feront découvrir les nombreuses espèces et familles d’animaux présentes au Refuge de l’Arche.

Pendant environ 10 minutes, vous apprendrez comment vivent ces animaux, quelles sont les particularités des espèces et les histoires de nos pensionnaires.

Les thématiques Babouins, perroquets, rapaces, tigres, cervidés, ours bruns, primates, serpents… .

Refuge de l’Arche 13 Rue Félix Marchand Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 07 24 38

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English :

The Refuge de l’Arche is offering meeting points during the spring vacations!

L’événement Points rencontre au Refuge de l’Arche Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-03-19 par SUD MAYENNE