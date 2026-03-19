Points rencontres avec les gardes-moniteurs du Parc national des Pyrénées GEDRE Gavarnie-Gèdre

Points rencontres avec les gardes-moniteurs du Parc national des Pyrénées

GEDRE Après le parking du petit train Plateau du Maillet Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 10:00:00

fin : 2026-08-17 12:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Tous les lundis, les gardes-moniteurs, hôtesses et services civiques du Parc national partageront avec vous leurs savoirs et connaissances.

L’occasion pour vous de découvrir leur métier et d’aiguiser votre curiosité quant aux patrimoines naturels, culturels et paysagers du Parc national des Pyrénées.

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GEDRE Après le parking du petit train Plateau du Maillet Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 48 05

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English :

Every Monday, the National Park?s rangers, hostesses and civic services will share their knowledge with you.

This is your chance to find out more about their work, and to whet your curiosity about the natural, cultural and landscape heritage of the Pyrenees National Park.

L’événement Points rencontres avec les gardes-moniteurs du Parc national des Pyrénées Gavarnie-Gèdre a été mis à jour le 2026-03-19 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65