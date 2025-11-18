Poisson d’Avril Art Textile Place des Patriotes Lannion
Poisson d’Avril Art Textile
Place des Patriotes Ateliers des Ursulines Lannion Côtes-d’Armor
Début : 2025-11-18 14:00:00
fin : 2025-11-22 18:00:00
Le club Soroptimist de LANNION, ONG accréditée auprès de l’ONU, des femmes au service des femmes, propose une nouvelle exposition d’Art textile sur le thème Poisson d’avril . Présentée pour la première fois au Salon pour l’Art du Fil à Nantes au mois d’avril 2025 et du 18 au 24 novembre a l’atelier des Ursulines.
Exposition Poisson d’ avril les 40 tentures exposées représentent la sélection des œuvres d’artistes de toute l’Europe. Le défi consistait à inclure un poisson brodé main par des brodeuses afghanes. .
Place des Patriotes Ateliers des Ursulines Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 27 59 76 61
