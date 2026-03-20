Poisson d’avril aux Récup’acteurs Association Récup’Acteurs Le Bugue
Poisson d’avril aux Récup’acteurs Association Récup’Acteurs Le Bugue mercredi 1 avril 2026.
Poisson d’avril aux Récup’acteurs
Association Récup’Acteurs 348 ZI La Plaine Le Bugue Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
14h 16h. Atelier Poisson d’Avril géant collaboratif. Chasse au poisson caché. Places limitées. Réservation obligatoire. Gratuit
Atelier Poisson d’Avril géant collaboratif.
Chasse au poisson caché
Places limitées. Réservation obligatoire .
Association Récup’Acteurs 348 ZI La Plaine Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 54 14 63 contact.lebugue@lesrecupacteurs.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Poisson d’avril aux Récup’acteurs
2pm 4pm. Giant collaborative April Fools workshop. Hunt for hidden fish. Places limited. Reservations required. Free
L’événement Poisson d’avril aux Récup’acteurs Le Bugue a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère