Poisson d’avril aux Récup’acteurs Association Récup’Acteurs Le Bugue

Poisson d’avril aux Récup’acteurs

Association Récup’Acteurs 348 ZI La Plaine Le Bugue Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

14h 16h. Atelier Poisson d’Avril géant collaboratif. Chasse au poisson caché. Places limitées. Réservation obligatoire. Gratuit

Atelier Poisson d’Avril géant collaboratif.

Chasse au poisson caché

Places limitées. Réservation obligatoire .

Association Récup’Acteurs 348 ZI La Plaine Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 54 14 63 contact.lebugue@lesrecupacteurs.org

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English : Poisson d’avril aux Récup’acteurs

2pm 4pm. Giant collaborative April Fools workshop. Hunt for hidden fish. Places limited. Reservations required. Free

L’événement Poisson d’avril aux Récup’acteurs Le Bugue a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère