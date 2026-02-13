Poisson d’avril !, Cathédrale Saint-Étienne, Limoges

Poisson d’avril ! 1 et 4 avril Cathédrale Saint-Étienne Haute-Vienne

6 € / 4 € (tarif réduit)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-01T15:30:00+02:00 – 2026-04-01T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-04T14:30:00+02:00 – 2026-04-04T16:00:00+02:00

LES FARCES NE SONT PAS RÉSERVÉES QU’AUX ENFANTS !

Au cours d’une visite où plaisanteries et faits historiques se mêlent, laissez-vous entraîner par les espiègleries des guides-conférenciers pour explorer des lieux emblématiques de Limoges.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :

12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com

UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.

Des anecdotes incroyables, une réalité qui dépasse la fiction… Qui dit vrai ? Qui invente ? #Villedartetdhistoire

© Ville de Limoges