Poisson d’avril et balade à Crisenon Maison du vélo Auxerre

Poisson d’avril et balade à Crisenon

Maison du vélo 1 place Achille Ribain Auxerre Yonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 09:00:00

fin : 2026-04-04 17:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Poisson d’avril et balade à Crisenon.

On vous invite à partager un moment conviviale et plein de bonne humeur.

Une balade à vélo accessible à tous, suivie d’un temps au bord de l’eau pour pêcher, discuter et profiter.

Départ depuis Auxerre à 9h.

Pas de vélo ? Contactez-nous pour en louer un sur place!

Une fois équipé, il ne vous reste qu’à venir avec votre sourire et votre entrain.

Promis, le seul poisson d’avril… sera peut-être celui que vous attraperez!

Alors qui est partant pour pédaler, respirer et taquiner les poisson avec nous ? .

Maison du vélo 1 place Achille Ribain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 46 24 99 maison.velo@gmail.com

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English : Poisson d’avril et balade à Crisenon

L’événement Poisson d’avril et balade à Crisenon Auxerre a été mis à jour le 2026-03-21 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)