Poisson d’avril et balade à Crisenon Maison du vélo Auxerre
Poisson d’avril et balade à Crisenon Maison du vélo Auxerre samedi 4 avril 2026.
Poisson d’avril et balade à Crisenon
Maison du vélo 1 place Achille Ribain Auxerre Yonne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 09:00:00
fin : 2026-04-04 17:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Poisson d’avril et balade à Crisenon.
On vous invite à partager un moment conviviale et plein de bonne humeur.
Une balade à vélo accessible à tous, suivie d’un temps au bord de l’eau pour pêcher, discuter et profiter.
Départ depuis Auxerre à 9h.
Pas de vélo ? Contactez-nous pour en louer un sur place!
Une fois équipé, il ne vous reste qu’à venir avec votre sourire et votre entrain.
Promis, le seul poisson d’avril… sera peut-être celui que vous attraperez!
Alors qui est partant pour pédaler, respirer et taquiner les poisson avec nous ? .
Maison du vélo 1 place Achille Ribain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 46 24 99 maison.velo@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Poisson d’avril et balade à Crisenon
L’événement Poisson d’avril et balade à Crisenon Auxerre a été mis à jour le 2026-03-21 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)