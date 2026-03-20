Poisson d’Avril ! Café des Sources Gamarde-les-Bains
Poisson d’Avril ! Café des Sources Gamarde-les-Bains mercredi 1 avril 2026.
Poisson d’Avril !
Café des Sources 104 route du marensin Gamarde-les-Bains Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Tu as entre 3 et 12 ans, viens fêter le poisson d’avril avec nous, on a fait le plein de coloriages !!!
Tu as entre 3 et 12 ans, viens fêter le poisson d’avril avec nous, on a fait le plein de coloriages !!! .
Café des Sources 104 route du marensin Gamarde-les-Bains 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 19 31 16 cafe.gamarde@gmail.com
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English :
You’re between 3 and 12 years old, come celebrate April Fool’s Day with us, we’ve got plenty of coloring pages!!!!
L’événement Poisson d’Avril ! Gamarde-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Terres de Chalosse