Poisson d’Avril ! Café des Sources Gamarde-les-Bains

Poisson d’Avril !

Café des Sources 104 route du marensin Gamarde-les-Bains Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Tu as entre 3 et 12 ans, viens fêter le poisson d’avril avec nous, on a fait le plein de coloriages !!!

Tu as entre 3 et 12 ans, viens fêter le poisson d’avril avec nous, on a fait le plein de coloriages !!! .

Café des Sources 104 route du marensin Gamarde-les-Bains 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 19 31 16 cafe.gamarde@gmail.com

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English :

You’re between 3 and 12 years old, come celebrate April Fool’s Day with us, we’ve got plenty of coloring pages!!!!

L’événement Poisson d’Avril ! Gamarde-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Terres de Chalosse