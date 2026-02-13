Poisson d’Avril !, Pôle Culturel et Scientifique, Alès

Poisson d’Avril ! Mercredi 1 avril, 10h00 Pôle Culturel et Scientifique Gard

Gratuit. Inscription au 04 66 52 61 38 ou contact@cpiegard.fr

Début : 2026-04-01T10:00:00+02:00 – 2026-04-01T12:30:00+02:00

Fin : 2026-04-01T10:00:00+02:00 – 2026-04-01T12:30:00+02:00

Dans cet atelier créatif, chutes de tissus, ficelles dépareillées et fils retrouvés dans les tiroirs deviennent matière première. Chacun tisse ses couleurs, ses motifs, son rythme… comme une mini œuvre textile. Venez participer à cette création et exposez, ensuite votre banc de poisson tous différents avec l’association Diptyk !

Cette animation est proposée dans le cadre des « Rencontres de l’Environnement et des Mercredis du Pôle.

Pôle Culturel et Scientifique 155 rue du faubourg de Rochebelle 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact@cpiegard.fr »}]

Atelier créatif à partir de chutes de tissus atelier créatif tissu

