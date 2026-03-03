Poisson d’avril Visite Guidée Limoges

Poisson d’avril Visite Guidée

Rdv Communiqué Après la Réservation Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01 2026-04-04

Des anecdotes incroyables, une réalité qui dépasse la fiction…Qui dit vrai ? Qui invente ? C’est à vous de décider au cours de cette visite !

– Visite de 1h30

– Inscription et paiement en amont OBLIGATOIRE à l’Office de Tourisme, ou sur notre site web.

– Le lieu de rendez-vous est communiqué APRES le règlement et la réservation. .

Rdv Communiqué Après la Réservation Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com

English : Poisson d’avril Visite Guidée

