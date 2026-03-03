Poisson d’avril Visite Guidée Limoges
Poisson d’avril Visite Guidée Limoges mercredi 1 avril 2026.
Poisson d’avril Visite Guidée
Rdv Communiqué Après la Réservation Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01 2026-04-04
Des anecdotes incroyables, une réalité qui dépasse la fiction…Qui dit vrai ? Qui invente ? C’est à vous de décider au cours de cette visite !
– Visite de 1h30
– Inscription et paiement en amont OBLIGATOIRE à l’Office de Tourisme, ou sur notre site web.
– Le lieu de rendez-vous est communiqué APRES le règlement et la réservation. .
Rdv Communiqué Après la Réservation Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Poisson d’avril Visite Guidée
L’événement Poisson d’avril Visite Guidée Limoges a été mis à jour le 2026-03-01 par OT Limoges Métropole