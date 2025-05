Poisson Lune – Palais de la Porte Dorée Musée national de l’histoire de l’immigration Paris, 15 mai 2025 16:00, Paris.

Paris

Poisson Lune Palais de la Porte Dorée Musée national de l’histoire de l’immigration 293 avenue Daumesnil Paris Paris

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-15 16:00:00

fin : 2025-09-30 00:00:00

Date(s) :

2025-05-15

La terrasse estivale éphémère du Palais de la Porte Dorée.

.

Palais de la Porte Dorée Musée national de l’histoire de l’immigration 293 avenue Daumesnil

Paris 75012 Paris Île-de-France +33 1 53 58 58 60 info@histoire-immigration.fr

English :

The ephemeral summer terrace of the Palais de la Porte Dorée.

German :

Die kurzlebige Sommerterrasse des Palais de la Porte Dorée.

Italiano :

L’effimera terrazza estiva del Palais de la Porte Dorée.

Espanol :

La efímera terraza de verano del Palacio de la Puerta Dorada.

L’événement Poisson Lune Paris a été mis à jour le 2025-05-07 par Choose Paris Region