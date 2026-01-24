Poissons migrateurs Terre d’Estuaire Cordemais

Poissons migrateurs

Terre d’Estuaire Le port Cordemais Loire-Atlantique

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 11:00:00

fin : 2026-02-25 12:00:00

Date(s) :

2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04

Les vacances à Terre d’Estuaire

Viens découvrir la vie fascinante des poissons migrateurs de Loire ! Ensemble nous jouerons à des petits jeux pour comprendre les deux grands voyages que font ces poissons au cours de leur vie. Et pendant cet atelier, créé ton puzzle poisson à emporter chez toi.

Atelier d’éveil 3/5 ans encadré par un·e animateur·trice.

Réservation conseillée. .

Terre d’Estuaire Le port Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 85 67 04 80 contact@terredestuaire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Poissons migrateurs Cordemais a été mis à jour le 2026-01-24 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon