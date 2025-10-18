Poissy à la Belle Époque, villégiature et demeures remarquables (tout public) RDV au vieux pont, près du restaurant de l’Esturgeon Poissy

Poissy à la Belle Époque, villégiature et demeures remarquables (tout public) Samedi 18 octobre, 15h00 RDV au vieux pont, près du restaurant de l’Esturgeon Yvelines

7€ / 5€ Réduit

Début : 2025-10-18T15:00:00 – 2025-10-18T17:00:00

Poissy devient à la fin du XIXe siècle une ville où il fait bon venir passer un weekend en villégiature, quelques jours en famille ou entre amis. Venez découvrir les berges de Seine, les belles demeures de l’île de Migneaux, et cet art de vivre de la villégiature, à la Belle Époque.

Sur réservation : maisondefer@ville-poissy.fr / 01 39 22 54 31

Visite architecturale

© Ville de Poissy