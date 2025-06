Poissy Comedy club Centre de diffusion artistique Poissy 5 juillet 2025 19:00

Yvelines

Poissy Comedy club Centre de diffusion artistique 53 av blanche de castille Poissy Yvelines

20€

Début : 2025-07-05 19:00:00

fin : 2025-07-05

2025-07-05

Soirée à ne pas rater le samedi 5 juillet à Poissy !

Humour, food & DJ jusqu’à 2h

Viens rire, manger, danser l’ambiance sera folle !

Centre de diffusion artistique 53 av blanche de castille

Poissy 78300 Yvelines Île-de-France +33 6 11 29 24 67

English :

An evening not to be missed on Saturday, July 5 in Poissy!

Humor, food & DJ until 2 a.m

Come and laugh, eat, dance? the atmosphere will be crazy!

German :

Ein Abend, den Sie am Samstag, den 5. Juli in Poissy nicht verpassen sollten!

Humor, Essen & DJ bis 2 Uhr!

Komm zum Lachen, Essen, Tanzen? die Stimmung wird verrückt sein!

Italiano :

Una serata da non perdere sabato 5 luglio a Poissy!

Umorismo, cibo e DJ fino alle 2 di notte

Venite a ridere, mangiare e ballare: l’atmosfera sarà pazzesca!

Espanol :

No se pierda la velada del sábado 5 de julio en Poissy

Humor, comida y DJ hasta las 2 de la madrugada

Venga a reír, comer y bailar… ¡el ambiente será de locura!

L’événement Poissy Comedy club Poissy a été mis à jour le 2025-06-16 par Conseil Départemental des Yvelines