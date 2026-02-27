Poitiers, 2000 ans d’histoire Place Alphonse Lepetit Poitiers

Poitiers, 2000 ans d’histoire

Le centre historique de Poitiers dévoile plus de 2000 ans d’histoire où les joyaux architecturaux de l’époque médiévale côtoient des édifices contemporains remarquables. Idéal pour faire connaissance avec la ville ! .

Place Alphonse Lepetit Le Palais Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 32 16 64 palais@poitiers.fr

