POITIERS DUB NIGHT 2 – ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers

POITIERS DUB NIGHT 2 – ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers samedi 8 novembre 2025.

POITIERS DUB NIGHT 2 Début : 2025-11-08 à 21:00. Tarif : – euros.

Culture Dub et l’Espace Republic Corner présentent la seconde édition des Poitiers Dub Night le samedi 08 Novembre 2025 à l’Espace Republic Corner de Poitiers, une édition sous le signe du Dub international, aussi bien en Live qu’en Sound System, avec Brain Damage ft Emiko Ota, Vibronics ft Nia Songbird, Youthie, Little R, Guru Pope, Danisi HifI et le Culture Dub Sound System… Le rendez-vous pictavien de la culture Dub à ne louper sous aucun prétexte. Une 2de édition qui s’annonce déjà exceptionnelle ! Brain Damage & Emiko Ota (FR/JP) – Live Dub Dans une approche résolument expérimentale, Brain Damage et Emiko Ota dévoilent une nouvelle vision du dub, qui réinvente l’inattendu. Si les techniques de traitement sonores inhérentes au style demeurent : mixages évolutifs, échos, réverbérations et basses fréquences quasi palpables, les sources anglo-jamaïcaines du genre ont bel et bien été remplacées, re-conceptualisées, recomposées, réécrites. Le duo semble alors dialoguer dans un langage musical inédit, teinté de spoken word japonais, créant des instants d’une intensité rare, aussi imprévisibles qu’hypnotiques. En laissant libre cours à une improvisation maîtrisée, Brain Damage et Emiko Ota récréent les morceaux de leur dernier album à chaque représentation, entre introspection et exaltation. Avec le post-dub comme prétexte donc, pour à nouveau explorer, captiver, surprendre ! Un plongeon dans l’univers fantastique des yokai qui plaira sans aucun doute aux fans de Massive Attack, Björk, Lee Scratch Perry… https://brain-damage.fr/ Vibronics & Nia Songbird (UK) – Sound System Basé dans la ville de Leicester, en plein milieu du Royaume-Uni, Vibronics n’a cessé de travailler sur son propre son depuis 1997. Ces multiples productions ont largement contribué à définir ce que l’on appelle « le son UK Dub », et cet artistes engagé n’a de cesse de se produire dans toute l’Europe et depuis quelques années en Asie ou en Amérique du sud. Adepte du DIY, il crée son propre label (Scoops Records) pour sortir ses productions et multiplier les collaborations. Avec Vibronics, chaque titre, chaque piste vocale dont la légèreté et la pertinence sont remarquables, finissent par glisser vers un mix dub. Pour l’accompagner lors de cette Poitiers Dub Night #2, Nia Songbird avec sa voix douce et soul qui rappelle les plus grands artistes reggae britanniques. https://vibronics.co.uk/ Youthie (FR) – Live Dub Du soleil Andalou à l’ombre d’une forêt indonésienne, Youthie vous embarque dans son univers cuivré au rythme des skanks : un détonant mélange de Reggae Roots, de Dub et de musiques du monde, pour un roadtrip musical en perspective ! Un projet instrumental dans lequel Youthie met à profit son parcours musical éclectique, ses divers instruments (trompette, flûte, accordéon), et sources d’inspirations : reggae/rocksteady, ska, musiques latines, balkaniques, orientales, jazz et classique, comme en atteste ses 3 albums ! https://www.youthie.fr/ Little R – Chanteur/MC Activiste de la scène lilloise depuis la fin des années 2000, Little R a notamment chanté aux côtés de Tomaski, Coptic Sound et du Chalice Sound System. Mais c’est bien entendu aux côtés de son mentor Weeding Dub qu’il va être reconnu grâce à des lyrics et un toast original inna rub-a-dub style ! On le retrouve sur de nombreuses releases de labels internationaux, et tout récemment avec les italiens Foreign Dubbers pour le label Culture Dub Records ! Il joue régulièrement aux côtés du Culture Dub Sound pour enflammer les sessions de son intensité inna Digital Dub Style… Une histoire de complicité et d’authenticité ! Guru Pope – Saxophone Après avoir écumé les routes du Mexique et de la Pologne depuis 2015, Guru Pope enflamme les sessions Sound Systems et Live en compagnie du Culture Dub Sound… Il a enregistré aux côtés de nombreux artistes et apparait sur de nombreux vinyles pour des labels internationaux. Guru Pope chevauche avec talent les versions instrumentales qui prennent alors toute leur ampleur grace à son saxophone magique inna Dub Style ! Culture Dub Sound System (FR) – Sound System Le Culture Dub Sound System c’est le son du Peuple pour le Peuple… Parce que le Dub ne s’écoute pas mais se vit ! A l’heure où le Digital des années 80 revient en force et le Dub Stepper s’impose dans les Sound Systems, le Culture Dub Sound extirpe de ses bacs à vinyles perles rares et classiques, et propose un set festif, énergique et militant, conçu pour vous faire danser… Une expérience physique garantie à vivre sur 4 SCOOPS en 21? lors de cette Poitiers Dub Night #2 à l’Espace Republic Corner ! Danisi HiFi (FR) – Sound System Tout jeune collectif niortais, anciennement Dub In Sèvres, Danisi HiFi réunit deux passionnés de Reggae, de Dub et de Sound Systems traditionnels… Emma et Quentin sont amateurs de vinyles qu’ils collectionnent et qu’ils aiment à partager autour d’eux, tout en sélectant des Dubplates percutants à enflammer le dancefl

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE REPUBLIC CORNER 6, RUE DES BONNETIERS 86000 Poitiers 86