Poitiers, suivez le guide ! Place Alphonse Lepetit Poitiers
Poitiers, suivez le guide ! Place Alphonse Lepetit Poitiers samedi 4 avril 2026.
Poitiers, suivez le guide !
Place Alphonse Lepetit Le Palais Poitiers Vienne
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-04-04 2026-05-02
Visite surprise pendant laquelle le guide-conférencier vous fait découvrir son Poitiers. .
Place Alphonse Lepetit Le Palais Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 32 16 64 palais@poitiers.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Poitiers, suivez le guide !
L’événement Poitiers, suivez le guide ! Poitiers a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme de Grand Poitiers