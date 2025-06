Poka Joïa Colis Perdus – Centre Commercial BAB2 Anglet 17 juin 2025 07:00

Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-06-17

fin : 2025-06-21

2025-06-17

Poka Joïa Colis Perdus arrive à Anglet pour une semaine de folie au Centre Commercial BAB2.

Après avoir conquis la France, l’Espagne, l’Italie, le Luxembourg et déjà marqué les esprits en Belgique, Poka Joïa Colis Perdus, entreprise pionnière dans la vente de colis non réclamés, s’installe à Anglet pour une toute nouvelle édition exceptionnelle de son événement éphémère.

Rendez-vous au centre commercial BAB2, pour vivre une expérience de shopping ludique, inédite et surprenante.

Chaque année, de nombreux colis ne sont jamais livrés ou récupérés. Poka Joïa leur offre une deuxième vie en les proposant à la vente, tels quels, dans une logique de consommation alternative et ludique.

À l’intérieur ? Peut-être un vêtement, un accessoire, un objet de décoration ou un gadget. Le mystère fait partie intégrante de l’expérience. .

