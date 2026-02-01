Pokéculture salon des cartes à collectionner Musée du jouet Moirans-en-Montagne

Pokéculture salon des cartes à collectionner

Musée du jouet 5 Rue du Murgin Moirans-en-Montagne Jura

Tarif : – – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 10:00:00

fin : 2026-02-28 18:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Pokéculture salon des cartes à collectionner le samedi 28 janvier 2026 de 10h à 18h au Musée du Jouet.

Vente et échange de cartes, goodies, initiation Pokémon unite, etc.

Food truck, buvette. .

Musée du jouet 5 Rue du Murgin Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 38 64 info@musee-du-jouet.com

