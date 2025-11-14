Poker time Le petit Wagram Moulins

Poker time

Le petit Wagram 10 rue de Wagram Moulins Allier

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 19:00:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Ambiance conviviale garantie au Petit Wagram avec un tournoi de poker amical ! Bluffs, planches gourmandes et bonne humeur seront de la partie. Un lot attend tous les participants — à vos cartes !

Le petit Wagram 10 rue de Wagram Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 88 47 40

English :

A friendly poker tournament is guaranteed at the Petit Wagram! Bluffs, gourmet planks and good humor will be the order of the day. A prize awaits all participants? get set!

German :

Im Petit Wagram ist eine gesellige Atmosphäre bei einem freundschaftlichen Pokerturnier garantiert! Bluffs, Gourmetbretter und gute Laune werden mit von der Partie sein. Auf alle Teilnehmer wartet ein Preis… auf die Karten!

Italiano :

Un’atmosfera amichevole garantita al Petit Wagram con un torneo di poker amichevole! Bluff, tavole gourmet e buon umore faranno parte del divertimento. Un premio attende tutti i partecipanti: preparatevi!

Espanol :

Ambiente agradable garantizado en el Petit Wagram con un torneo amistoso de póquer Bluffs, tablas gourmet y buen humor forman parte de la diversión. A todos los participantes les espera un premio… ¡prepárense!

L’événement Poker time Moulins a été mis à jour le 2025-11-03 par Office du tourisme de Moulins & sa région