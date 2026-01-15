Pokétour Rouen

Pokétour

Place de la Cathédrale Rouen Seine-Maritime

Début : 2026-02-16 15:00:00

fin : 2026-02-27 16:30:00

2026-02-16 2026-02-20 2026-02-23 2026-02-27 2026-03-02 2026-03-06

Amateur de Pokémon ? Cette visite-jeu est faite pour vous !

Points clés

Visite ludique

Amusements garantis

Les Pokémon à Rouen ! Ils sont partout…

Accompagné d’un guide, venez débusquer ces petites créatures dans les rues de Rouen, à travers un parcours semé d’énigmes et de petits jeux, qui vous amèneront à observer et à découvrir le patrimoine sous un angle différent.

– Parcours 1 LE LUNDI Rendez-vous place Barthélémy devant l’Eglise Saint-Maclou, Rouen

– Parcours 2 LE VENDREDI Rendez-vous devant La Couronne 21 place du Vieux Marché, Rouen

1 adulte accompagnant pour 4 enfants maximum. .

Place de la Cathédrale Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40 accueil@rouentourisme.com

English : Pokétour

