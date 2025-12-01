Pol & Léon fête Noël Saint-Pol-de-Léon

Pol & Léon fête Noël

Centre ville Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 16:00:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13

À l’occasion des 75 ans de l’association Pol & Léon, profitez d’une déambulation des saxophonistes de l’école de musique de Haut-Léon Communauté. .

Centre ville Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne

