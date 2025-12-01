Pol & Léon fête Noël Rue Verderel Saint-Pol-de-Léon

Pol & Léon fête Noël Rue Verderel Saint-Pol-de-Léon samedi 20 décembre 2025.

Pol & Léon fête Noël

Rue Verderel Cour d’honneur du lycée du Kreisker Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 16:00:00
fin : 2025-12-20 17:15:00

Date(s) :
2025-12-20

Pol & Léon, l’association des commerçants, vous offre une animation avec la fanfare Tabass.   .

Rue Verderel Cour d’honneur du lycée du Kreisker Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne  

English :

L’événement Pol & Léon fête Noël Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2025-12-04 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX