POLACK POLACK ÉVASION Toulouse

POLACK POLACK Jeudi 27 novembre, 20h30 ÉVASION Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-27T20:30:00 – 2025-11-27T23:00:00

Fin : 2025-11-27T20:30:00 – 2025-11-27T23:00:00

Markus et Mathis, qui arpentent les scènes les plus fameuses de l’Hexagone depuis 20 ans, ont aujourd’hui le plaisir de vous jouer un répertoire qui, à l’instar des oiseaux migrateurs, traverse les océans pour se délecter des saveurs locales.

Munis d’un accordéon et d’un saxophone, ils interprètent à leur sauce des plats qui se mangent en dansant, comme le Forró, musique traditionnelle du nord du Brésil, les biguines, musique créole, ou encore la valse française, le tout influencé par des couleurs jazzistiques, des compositions originales, avec bien sûr des saveurs d’improvisation.

Insta

Vidéo

ÉVASION 29 Grand Rue Saint-Michel, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie [{« data »: {« author »: « mathispolack », « cache_age »: 86400, « description »: « Instagram photos and videos », « type »: « rich », « title »: « Mathis Polack (@mathispolack) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-2.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/470987003_963349602351999_5980928188919249599_n.jpg?stp=dst-jpg_s240x240_tt6&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLmRqYW5nby4xMDgwLmMyIn0&_nc_ht=scontent-iad3-2.cdninstagram.com&_nc_cat=103&_nc_oc=Q6cZ2QFJRw4UNptO46XjUDgNzRFvvfa3wRHXEuVplG9uvsRU1SYsTn_OcNuYHDPk3NweXUE&_nc_ohc=Ueeni6gJd8UQ7kNvwEl2io1&_nc_gid=1UlOCHZRaR7ELtefiU24ig&edm=AMO9-JQAAAAA&ccb=7-5&oh=00_AfZt2SET-ASDYrWCXIXczr1mKTBbLxQZAL7ER84aorNHbw&oe=68D07380&_nc_sid=cc8940 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/mathispolack/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 240, « thumbnail_width »: 240, « options »: {« _enable_profile »: {« label »: « Enable profile embed (US only) », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Instagram »}, « link »: « https://www.instagram.com/mathispolack/ »}, {« data »: {« author »: « Polis Matak », « cache_age »: 86400, « description »: « ALBUM : « Capotage »nCOMPOSITION : Mathis PolacknMUSIQUE : « Ostrille »nMIX ET ENREGISTREMENT : Studio Balncoun nnRu00c9ALISATION ET CAMERA : nConrad COULANGEnEva FREDOUELLEnClaire LABORDE @obskurclair nnMONTAGE :nConrad COULANGEnClaire LABORDE @obskurclair nnu00c9TALONNAGE :nEva FREDOUELLEnnREMERCIEMENTS : nStudio BALNCOULN n___nPolis MataK cu2019est un quartet composu00e9 de 4 jeunes musiciens qui se sont rencontru00e9s u00e0 Toulouse et qui se sont retrouvu00e9s autour des compositions du saxophoniste Mathis Polack. Les influences du projet sont multiples. Jazz moderne aussi bien Amu00e9ricain quu2019Europu00e9en, mais aussi musique classique. nIssus d’univers diffu00e9rents mais avec comme gou00fbts communs lu2019improvisation et le Jazz, chacun apporte ses influences et improvise sur lu2019univers musical du saxophoniste.nnMathis Polack : Saxophone – CompositionnIdris-Fu00e9lix Bari : BassenArthur Guyard-Claviers : PianonCurtis Efoua Ela : Batterie », « type »: « video », « title »: « POLIS MATAK – Ostrille (Official Audio) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/ct2ycl4CPJs/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=ct2ycl4CPJs », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCbxYk6lyAzf-_tXah9QKBSg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=ct2ycl4CPJs »}]

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Jazz