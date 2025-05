Polar en Calanque – Plage de la Saulce Martigues, 8 juin 2025 07:00, Martigues.

Bouches-du-Rhône

Polar en Calanque Dimanche 8 juin 2025

Ouverture tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h. Plage de la Saulce La Couronne Martigues Bouches-du-Rhône

Début : 2025-06-08

fin : 2025-06-08

2025-06-08

Rencontrez des auteurs qui sauront vous intéresser avec leur univers, leur passion… Profitez d’un temps d’échange avec eux et d’une séance de dédicaces sur la plage de la Saulce à Martigues.

Côté auteurs Des lectures émailleront cette journée résolument tournée vers la littérature noire. Une programmation d’interviews ponctueront l’événement.

Le plateau Patrick Barbuscia, Florence Bremier, Cécilia Castelli, Gilles Del Pappas , Pierre Dharréville, Jean-Claude di Ruocco, Maurice Gouiran, Anouk Langaney , Claire Musiol, Audrey Sabardeil, Joëlle Vialatte



Côté animations Durant cette journée de rencontre avec les auteurs, des espaces vous seront proposés pour faire connaître et découvrir l’univers du polar autrement.

Le public pourra participer à un rallye BD ou encore jouer sur un espace jeux encadré autour du monde du polar. Ou encore mener l’enquête sur ce qui s’est passé en résolvant l’escape game élaboré avec l’univers des briques Lego. Ou encore participer à l’atelier d’écriture avec les Farôts de la Côte Bleue.

Pour le plaisir de flâner sur l’événement vous pourrez profiter de la bourse aux livres.

Des créateurs en relation avec l’univers du livre et de la mer seront présents.



Ce rendez-vous est proposé par le Comité des fêtes de la Couronne avec l’appui du groupement des auteurs. .

Plage de la Saulce La Couronne

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 71 83 11 74 comitedesfetesdelacouronne13@gmail.com

English :

Meet authors who will interest you with their world, their passion… Enjoy a time to chat with them and a book signing session on the Saulce beach in Martigues.

German :

Treffen Sie Autoren, deren Welt und Leidenschaft Sie faszinieren werden … Genießen Sie ein Gespräch mit ihnen und eine Signierstunde am Strand von Saulce in Martigues.

Italiano :

Incontrare autori che vi interesseranno con il loro mondo, la loro passione? Fate una chiacchierata con loro e una sessione di autografi sulla spiaggia di La Saulce a Martigues.

Espanol :

Conozca a autores que le interesarán por su universo, su pasión… Disfrute de un momento de charla con ellos y de una sesión de firma de libros en la playa de Saulce en Martigues.

