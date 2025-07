Polar et territoire Faux

Polar et territoire Faux mardi 5 août 2025.

Polar et territoire

Sous la halle Faux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-05

fin : 2025-08-05

Date(s) :

2025-08-05

Souvent décrite comme une carte postale, royaume de la gastronomie et de la ruralité tranquille, la Dordogne demeure-t-elle immuable?

Au fil de témoignages et des échanges entres les auteurs, les forces de l’ordre et des observateurs des mutations de la Dordogne, nous interrogerons cette inspiration périgourdine pour les polars, la réalité des faits-divers sur le territoire, les évolutions de la société, la Dordogne d’hier et d’aujourd’hui, et les nouveaux défis qui se font jour.

Les invités

-Jean-Pierre Drilhol « Meurtre à l’écossaise en Périgord » « Périgord sur meurtre, prisonnier du passé », « Règlement de compte en Périgord: traque funèbre de la Vézère aux Highlands »

-Patrick Marty « La mariée nue », « Le château pourpre »

-Isabelle Normand, autrice « Le Vol de Louise D », « D’acide et d’amour » (poésie), organisatrice du salon Noir Vézère du roman policier

Suivi d’un apéritif dinatoire .

Sous la halle Faux 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 91 55

English : Polar et territoire

German : Polar et territoire

Italiano :

Espanol : Polar et territoire

L’événement Polar et territoire Faux a été mis à jour le 2025-07-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides