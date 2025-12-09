Polar Grenadien Un tueur à ma porte Théâtre, projection Théâtre du Champ-Au-Roy Guingamp

Polar Grenadien Un tueur à ma porte

Théâtre du Champ-Au-Roy 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp Côtes-d'Armor

2025-12-09 19:00:00

2025-12-09 19:45:00

2025-12-09

Avis aux petits et grands, amateurs de sensations fortes !

Venez découvrir une épatante enquête théâtrale.

Deux comédiens pétulants jouent de leurs perruques et accessoires pour nous plonger dans un polar spectacle , à mi-chemin entre l’émission radiophonique et une séance de cinéma. Daniel s’est abîmé les yeux lors d’un séjour aux sports d’hiver. Il doit rester dans l’obscurité totale pendant quelques jours. Une nuit, il est réveillé par un cri et des râles venant de la rue. Il se précipite à la fenêtre mais ne voit rien. L’assassin, lui, l’a très bien vu. Daniel court désormais un terrible danger… Témoin d’une tentative de meurtre, parviendra-t-il à échapper au tueur ? À la fin de la séance, petits et grands sont invités à partager leurs hypothèses, en sirotant une grenadine. Dès 8 ans .

Théâtre du Champ-Au-Roy 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 40 64 45

