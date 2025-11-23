Polar Grenadine de La compagnie des Hommes à Vitré

6 Rue de Verdun Vitré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 15:00:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Le spectacle jeune public Polar Grenadine de la Compagnie des Hommes, mis en scène par Didier Ruiz à l’auditorium Mozart de Vitré le dimanche 23 novembre à 15h.

Une enquête haletante pour toute la famille !

Daniel s’est brûlé les yeux lors d’un séjour aux sports d’hiver. Il doit rester dans l’obscurité totale pendant quelques jours. Une nuit, il est réveillé par un cri et des râles venant de la rue. Il se précipite à la fenêtre mais ne voit rien. L’assassin, lui, l’a très bien vu et Daniel court désormais un terrible danger.

Les deux comédiens, affairés derrière leur table, jouent avec perruques et accessoires pour donner vie à ce polar. Sur un air de fiction radiophonique, La compagnie des Hommes reprend les codes du cinéma noir et des séries à suspens. En deux épisodes, Polar Grenadine nous tient en haleine… Daniel parviendra-t-il à échapper au tueur ?

Durée 45 minutes.

À partir de 9 ans.

Placement libre.

Billetterie et plus d’informations sur vitre.bzh ou au 02 23 55 55 80

Auditorium Mozart, Centre Culturel Jacques Duhamel, 6 rue de Verdun, 35500 Vitré. .

6 Rue de Verdun Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 55 55 80

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Polar Grenadine de La compagnie des Hommes à Vitré Vitré a été mis à jour le 2025-10-30 par OT VITRE