Polar grenadine Ecole de Musique de Carquefou Carquefou 2 novembre 2025 16:30

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-02 16:30 – 17:15

Gratuit : non De 8 € à 12 € Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Un polar frissonnant – pour enfant comme pour adulte – a? mi-chemin entre l’émission de radio et la séance de cinéma. Le héros, un jeune garçon témoin d’un crime, devra faire preuve de courage pour échapper à son tour à l’assassin.Daniel, 11 ans, doit rester dans l’obscurité totale quelques jours durant. Une nuit, il est réveillé par un cri et des râles venant de la rue. Il se précipite à la fenêtre mais ne voit rien. Le criminel, lui, l’a très bien vu. Il court désormais un terrible danger.Avec des moyens techniques aussi légers qu’astucieux, le récit se déploie avec rythme par deux comédiens jouant tous les personnages. Tandis que les décors sont projetés sur écran, les artistes – assis à table face micros – changent de rôles habilement à l’aide de perruques, chapeaux, lunettes et autres accessoires.À l’issue de cette enquête haletante, un moment convivial autour d’une grenadine pour partager nos sensations.À partir de 8 ans

Ecole de Musique de Carquefou Carquefou 44470

0228222424 https://www.theatre-carquefou.fr/programmation/saison-25-26/spectacle/polar-grenadine