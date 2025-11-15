Polar Grenadine Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Polar Grenadine Médiathèque Lisa Bresner Nantes samedi 15 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-15 15:00 –

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 9 et Age maximum : 99

De Didier Ruiz d’après Un Tueur à ma porte d’Irena DrozdSpectacle par la Compagnie des HommesDeux comédiens jouent de leurs perruques et accessoires pour nous plonger dans un polar-spectacle. Une nuit, réveillé par des cris venant de la rue, Daniel se précipite à la fenêtre mais ne voit rien. L’assassin, lui, l’a très bien vu…

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/