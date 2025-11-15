Polar Grenadine Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Polar Grenadine Samedi 15 novembre, 15h00 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique

Début : 2025-11-15T15:00:00 – 2025-11-15T16:00:00

Feuilleton théâtral de Didier Ruiz d’après Un Tueur à ma porte d’Irina Drozd

Deux comédiens jouent de leurs perruques et accessoires pour nous plonger dans un polar-spectacle. Une nuit, réveillé par des cris venant de la rue, Daniel se précipite à la fenêtre mais ne voit rien. L’assassin, lui, l’a très bien vu…

Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Emile Romanet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire

