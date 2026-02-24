Polar ostréicole pour un restaurant The World is your oyster Cie Les Grandes Marées Courville-sur-Eure

Polar ostréicole pour un restaurant The World is your oyster Cie Les Grandes Marées

2 Rue d'Illiers Courville-sur-Eure Eure-et-Loir

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif Groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 19:30:00

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Venez découvrir cette représentation captivante au restaurant La Table des Canots .

Tout commence lors d’une dégustation d’huîtres. Lia est ostréicultrice, elle reçoit le public, place les gens, sert les assiettes et les verres de vin blanc.

Elle est stressée Lia, ça se voit. À ce stade, c’est même plus du stress, c’est carrément de l’angoisse, de la peur, de la perdition. Puis les choses se troublent ; Lia semble submergée par un quotidien écrasant, un travail harassant. Soudain, une femme qui semble s’être glissée parmi les convives l’accuse de l’avoir tuée.

Réservation en ligne sur www.entrebeauceetperche.fr

Tout public à partir de 13 ans.

Durée 1h 10 .

2 Rue d'Illiers Courville-sur-Eure 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Oyster thriller for a restaurant: The World is your oyster Cie Les Grandes Marées

