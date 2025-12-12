Polar Party – Écrire des scènes pour le théâtre, les jouer et créer des costumes Nouveau Studio Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-10 10:00 – 17:00

Gratuit : non 400 € le stage / 320 € réduit Tarif plein : 400 €Tarif réduit pour les – 26 ans / intermittents / demandeurs d’emploi / allocataires du RSA : 320 €10 € d’adhésion à l’association Compagnie Losange Inscription : compagnie-losange.assoconnect.com/collect/description/638068-h-polar-party-atelier-de-recherche-theatrale-restitution Adulte, Tout public

« J’aime le polar. C’est comme une bouée de sauvetage pour explorer l’humain… » Claude ChabrolLe polar ! Nous en avons toustes des références, qu’elles viennent des romans, de la photographie ou du cinéma. Mais qu’en est-il du polar au théâtre ? Peut-on et doit-on éviter les clichés ? Pour faire écho à sa prochaine création, “Polar/Polaroïd”, la Compagnie Losange propose aux amateurs, un atelier de pratique, sous la forme d’un parcours en quatre étapes :- Les deux premiers jours seront consacrés à la découverte et à l’écriture spécifique du polar.- Suivront deux journées de pratiques théâtrales, pour explorer les formes permettant de mettre en valeur les textes que vous aurez écrits.- Puis les deux jours suivants seront dédiés à la recherche et à la confection de costumes.- Les deux dernières journées, nous mettrons en commun tous les éléments de notre recherche, afin de proposer une restitution. Atelier animé par les membres de la Cie Losange : Marion Solange-Malenfant, autrice et metteuse en scène ; Christophe Gravouil, comédien et directeur d’acteurs et actrices ; Tiphaine Pottier, costumière pour le théâtre et le cinéma. Atelier de 8 journées de 10h à 17h : Samedi 10, Dimanche 18, Samedi 24 janvier 2026, Samedi 7 février 2026, Dimanche 1er, Samedi 7, Dimanche 15, Samedi 28 mars 2026 (Finalisation & Restitution à 18h) Ouvert à tous et toutes, à partir de 16 ans, adultes

Nouveau Studio Théâtre Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

