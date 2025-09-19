Polar Polar Compiègne

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne

Début : 2025-09-19 20:00:00

Auteur Benjamin Isel, Hadrien Berthaut

Genre Comédie

Après » Issue de Secours » (Meilleur spectacle d’humour aux P’tits Molières 2018), le duo Benjamin et Hadrien revient avec un nouveau spectacle et son univers absurde qui vous embarque dans une avalanche de rires !

Lorsque la célèbre chaîne de cafés Starbouc décide de s’implanter dans la ville paisible et enneigée de Snowbørg, deux policiers se retrouvent confrontés à une succession de meurtres mystérieux.

Un complot mondial se cacherait-il dans une simple tasse de café ? Snowbørg retrouvera-t-elle enfin la paix ? Est-il nécessaire d’avoir un frigo quand on vit dans une ville où il fait -14°C toute l’année ?

Avalanche, tire-fesses, et macchiato sans sucre sont au programme de cette enquête menée par le Commandant Soeur et le Lieutenant Trenou. 20 .

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200

