Polar Polar Compiègne
Polar Polar Compiègne vendredi 19 septembre 2025.
Polar Polar
1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise
Tarif : 20 – 20 –
20
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19 20:00:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-19 2025-09-21
Auteur Benjamin Isel, Hadrien Berthaut
Genre Comédie
Après » Issue de Secours » (Meilleur spectacle d’humour aux P’tits Molières 2018), le duo Benjamin et Hadrien revient avec un nouveau spectacle et son univers absurde qui vous embarque dans une avalanche de rires !
Lorsque la célèbre chaîne de cafés Starbouc décide de s’implanter dans la ville paisible et enneigée de Snowbørg, deux policiers se retrouvent confrontés à une succession de meurtres mystérieux.
Un complot mondial se cacherait-il dans une simple tasse de café ? Snowbørg retrouvera-t-elle enfin la paix ? Est-il nécessaire d’avoir un frigo quand on vit dans une ville où il fait -14°C toute l’année ?
Avalanche, tire-fesses, et macchiato sans sucre sont au programme de cette enquête menée par le Commandant Soeur et le Lieutenant Trenou. 20 .
1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Polar Polar Compiègne a été mis à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme